Женщина нашла подозрительные фотографии мужа и узнала о его второй семье

В Великобритании женщина обнаружила подозрительные фотографии мужа и узнала, что у него есть вторая семья. Об этом сообщает Daily Star.

Мария Гуллен Гарсия (Maria Gullen Garcia) вышла замуж за Тома Маккейба (Tom McCabe) в 2010 году в Лондоне. Они жили счастливо до тех пор, пока женщина не обнаружила фотографии, на которых Маккейб был запечатлен с незнакомыми ей женщиной и детьми. Особенно ее смутило то, что девочка была очень похожа на ее мужа.

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Когда она спросила Маккейба об этих людях напрямую, он сказал, что встречался с женщиной со снимка на протяжении 14 лет, но они не заключали официального брака и не заводили детей. А мальчик и девочка на фото — его племянники.

«Я видела фотографию его дочери, которая, как он мне сказал, была его племянницей. Она невероятно похожа на него», — вспомнила Гарсия.

Женщина не поверила мужу, провела собственное расследование и выяснила, что в 1995 году Маккейб женился на Бриджит О’Коннел (Bridget O'Connell) в графстве Кент, а вскоре у них родилась дочь. Мальчик на фотографиях был сыном О’Коннел от предыдущих отношений.

Гарсия связалась с первой женой мужа, которая рассказала, что они так и не расторгли брак официально. «Она написала, что замужем за ним, а я ответила, что это странно, потому что я тоже, к сожалению, все еще за ним замужем», — рассказала Бриджит.

В итоге Гарсия написала на мужа заявление в полицию и подала на развод. В начале августа Маккейб признался в двоеженстве, а его брак со второй женой был аннулирован. В данный момент разбирательство продолжается.

Ранее сообщалось, что полицейский из Лондона, Великобритания, женился на четвертой жене, будучи женатым на третьей, и оказался под угрозой тюремного заключения.