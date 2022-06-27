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Еврокомиссия даст Литве дополнительные инструкции по транзиту в Калининград

ЕК пообещала дать Литве дополнительные инструкции по ситуации с транзитом в Калининград

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Европейская комиссия (ЕК) пообещала дать Литве дополнительные инструкции по вопросу транзита товаров в Калининград. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Источники агентства в ЕК уточнили, что проблема с транзитом в Калининградскую область возникла только сейчас, так как ряд санкций Европейского союза (ЕС) вступили в силу после переходного периода. «Это означает, что Литва теперь применяет дополнительные проверки в отношении автомобильного и железнодорожного транзита через территорию ЕС», — рассказали в Еврокомиссии.

При этом в ЕК отказались называть текущую ситуацию блокадой. «Мы всегда говорили, что поставки в Калининград товаров первой необходимости остаются беспрепятственными», — добавили собеседники агентства.

«Литовские железные дороги» уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции ЕС. МИД России потребовал отменить ограничения, указав, что они фактически подвергают российский регион блокаде. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что ответные меры будут неизбежны, если руководство Евросоюза не снимет блокаду.

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Виктория Кондратьева
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