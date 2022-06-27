Стало известно о проблемах с поставками запчастей для фарминдустрии

«Ъ»: российская фарминдустрия столкнулась с проблемой поставки запчастей

Ряд европейских производителей оборудования для фарминдустрии, включая Syntegon и GEA, начали отказываться от поставок в Россию запчастей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

При этом западные компании пошли на такой шаг несмотря на то, что эта отрасль не находится под санкциями. Гендиректор Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев подтвердил отказ некоторых европейских поставщиков ввозить комплектующие, но отметил, что часть компаний продолжает исполнять заказы.

Опрошенные изданием эксперты предупредили, что сложившаяся ситуация может привести к проблемам с выпуском новых лекарств. Также они указали, что текущее положение дел стало возможным вследствие отсутствия стимулирования производства отечественного оборудования в рамках госпрограммы «Фарма-2020».

В Минпромторге, в свою очередь, заявили, что в начале пандемии российские фармпроизводители, готовясь к ограничению со стороны некоторых стран на доставку грузов, успели запастись комплектующими в достаточном объеме. Кроме того, у компаний есть штат специалистов для обслуживания оборудования.

8 июня «Коммерсантъ» выяснил, что российским фармкомпаниям перестало хватать контрольного оборудования из-за введенных против России санкций. Речь шла о хроматографических колонках, с их помощью сложное вещество разделают на составные компоненты. Также колонки используются для контроля качества на каждом этапе производства.

Позднее Минпромторг опроверг возможную нехватку такого оборудования. Кроме того, в ведомстве пообещали, что в случае реализации такого риска министерство внесет аппарат в список товаров, для которых разрешен параллельный импорт в Россию.