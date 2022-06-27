В Кремле высказались о будущем ЛНР и ДНР

Представитель Кремля Песков заявил, что РФ уважает право Донбасса определять свое будущее

Пушилин высказался о сроках референдума о присоединении ДНР к России

Начало событий в новости Пушилин высказался о сроках референдума о присоединении ДНР к России

Россия уважает право республик Донбасса определять свое будущее. C таким высказыванием выступил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, Россия неоднократно подчеркивала, что выбор будущего Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) — суверенное право жителей Донбасса.

«Это их суверенное право и их суверенное решение, конечно, это право мы уважаем», — заявил Дмитрий Песков.

Член Совета федерации Сергей Цеков заявлял, что референдумы о вхождении в состав России новых регионов могут пройти уже в этом году. Территории Запорожской и Херсонской областей Украины сенатор назвал изначально русскими.

Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что решение о проведении референдума будет принято после окончания специальной военной операции России в Донбассе.