Пушилин высказался о сроках референдума о присоединении ДНР к России

Пушилин: решение по референдуму о присоединении ДНР к России примут после спецоперации

Решение по референдуму о присоединении Донецкой народной республики (ДНР) к России будет приниматься после завершения специальной военной операции. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Мы сейчас сконцентрированы на специальной военной операции, освобождении территорий. Этим вопросом мы зададимся в полной мере, чтобы можно было говорить о форме, о сроках и прочем, только после специальной военной операции. Это будет правильно», — объяснил он.

В начале июня о сроках проведения референдума по присоединению Донбасса к России высказались в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, понимания в этом вопросе пока нет. Он также добавил, что понимание по срокам референдумов будет складываться по мере прояснения условий для их проведения.

Член Совета федерации Сергей Цеков 1 июня заявил, что референдумы о вхождении в состав России новых регионов могут пройти уже в этом году. Территории Запорожской и Херсонской областей Украины сенатор назвал изначально русскими.