В Кремле высказались о сроках проведения референдумов по присоединению Донбасса

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что понимания о сроках референдума по Донбассу нет

Понимания по срокам проведения референдумов о вхождении Донбасса в состав России пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

То же касается и сроков референдумов по ряду территорий Украины.

«Нет, пока нет никакого понимания по временным рамкам», — сообщили в Кремле.

Представитель президента добавил, что понимание по срокам референдумов будет складываться по мере прояснения условий для их проведения.

Ранее член Совфеда Сергей Цеков заявил, что референдумы о вхождении в состав Российской федерации новых регионов могут пройти уже в этом году. Территории Запорожской и Херсонской областей Украины сенатор назвал изначально русскими.