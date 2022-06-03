Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле высказались о сроках проведения референдумов по присоединению Донбасса

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что понимания о сроках референдума по Донбассу нет

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Понимания по срокам проведения референдумов о вхождении Донбасса в состав России пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

То же касается и сроков референдумов по ряду территорий Украины.

«Нет, пока нет никакого понимания по временным рамкам», — сообщили в Кремле.

Представитель президента добавил, что понимание по срокам референдумов будет складываться по мере прояснения условий для их проведения.

Ранее член Совфеда Сергей Цеков заявил, что референдумы о вхождении в состав Российской федерации новых регионов могут пройти уже в этом году. Территории Запорожской и Херсонской областей Украины сенатор назвал изначально русскими.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о сроках проведения референдумов по присоединению Донбасса
Россиянам предложили экзотические туры в Африку по цене недели отдыха в Турции
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка с применением минометов
МЧС назвало число спасенных из горевшего московского бизнес-центра
Российские ректоры захотели сделать акцент на системе образования СССР
Песков ответил на вопрос о возможном ускорении спецоперации на Украине
Главный офис выпускающей игрушки Росгвардии компании находился в горящем БЦ
Главного архитектора Альметьевска задержали за взятку
Токаев заявил о проверке Казахстана в период беспрецедентной неопределенности
Стала известна причина госпитализации начальника МЧС Москвы после пожара
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.