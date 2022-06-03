В Кремле высказались о сроках проведения референдумов по присоединению Донбасса
Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что понимания о сроках референдума по Донбассу нет
Понимания по срокам проведения референдумов о вхождении Донбасса в состав России пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
То же касается и сроков референдумов по ряду территорий Украины.
«Нет, пока нет никакого понимания по временным рамкам», — сообщили в Кремле.
Представитель президента добавил, что понимание по срокам референдумов будет складываться по мере прояснения условий для их проведения.
Ранее член Совфеда Сергей Цеков заявил, что референдумы о вхождении в состав Российской федерации новых регионов могут пройти уже в этом году. Территории Запорожской и Херсонской областей Украины сенатор назвал изначально русскими.