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У бывшего главы ГИБДД Ставрополья отсудят недвижимость на 100 миллионов рублей

Генпрокуратура требует изъять у экс-главы ГИБДД Ставрополья недвижимость на 100 млн руб

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Генпрокуратура России подала в суд иск об изъятии в доход государства 23 объектов недвижимости стоимостью 44 миллиона рублей, принадлежащих бывшему главе контрольно-профилактического отдела управления ГИБДД МВД Ставропольскому краю Александру Аржанухину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверка соблюдения антикоррупционного законодательства было установлено, что полицейский приобрел 23 объекта недвижимости и оформил на родственников. Подтвердить доходы, на которые он купил жилье, ему не удалось. До рассмотрения судом иска прокуратуры на недвижимость наложен арест.

В настоящее время идут слушания по иску о конфискации имущества стоимостью 100 миллионов рублей у бывшего начальника Аржанухина — экс-главы краевого управления ГИБДД Алексея Сафонова. Речь идет о дворце с золотым унитазом, 21 объекте недвижимости и шести автомобилях.

Оба находятся под следствием по делу о коррупции. Сафонов и 35 его сообщников из числа подчиненных были задержаны 20 июля 2021 года. Им вменяют получение взяток в размере 19 миллионов рублей.

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Любовь Ширижик
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