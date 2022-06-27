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В США испытали усовершенствованный бомбардировщик

В США испытали стратегический бомбардировщик B-52 с новой системой спутниковой связи
Фото: Jason Smith / Getty Images

Фото: Jason Smith / Getty Images

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели демонстрацию новой системы спутниковой связи IRIS. Возможности системы связи за пределами прямой видимости испытали на усовершенствованном стратегическом бомбардировщике B-52 Stratofortress, который оснастили терминалом Iridium Certus. Система позволяет самолету передавать и получать данные и видео в реальном времени, сообщает Defence Blog.

В ходе испытаний военные оценили возможность самолета передавать и получать данные. Система IRIS использует низкоорбитальную группировку спутников Iridium NEXT. Пропускная способность терминала Iridium Certus составляет 704 килобита в секунду.

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Испытания показали, что систему можно использовать для оперативного и тактического управления дальней авиацией ВВС США.

В мае в публикации The National Interest оценили срок службы бомбардировщиков B-52. Модернизация позволит самолетам прослужить 100 лет.

В апреле телекомпания CNN сообщила, что в США испытали гиперзвуковую ракету. Стратегический бомбардировщик B-52 запустил боеприпас над Тихим океаном. Ракета превысила скорость звука в пять раз.

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Даниил Иринин
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