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Спорт

Непомнящий сыграл вничью с главным соперником на турнире претендентов

Российский шахматист Непомнящий сыграл вничью с главным соперником на турнире претендентов

Фото: City News Moskva / Globallookpress.com

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в девятом матче на турнире претендентов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 27 июня. Россиянин играл черными фигурами, партия завершилась после 40-го хода. Непомнящий с 6,5 балла продолжает возглавлять турнирную таблицу. Его главный соперник Каруана отстает от российского шахматиста на одно очко.

Турнир претендентов завершится 4 июля, тай-брейк при необходимости состоится 5 июля. Победитель получит право сыграть с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.

В декабре прошлого года Карлсен переиграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5. Поражение российского гроссмейстера в решающем матче чемпионата мира стало крупнейшим с 1993 года.

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