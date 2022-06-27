Непомнящий сыграл вничью с главным соперником на турнире претендентов

Российский шахматист Непомнящий сыграл вничью с главным соперником на турнире претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в девятом матче на турнире претендентов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 27 июня. Россиянин играл черными фигурами, партия завершилась после 40-го хода. Непомнящий с 6,5 балла продолжает возглавлять турнирную таблицу. Его главный соперник Каруана отстает от российского шахматиста на одно очко.

Турнир претендентов завершится 4 июля, тай-брейк при необходимости состоится 5 июля. Победитель получит право сыграть с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.

В декабре прошлого года Карлсен переиграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5. Поражение российского гроссмейстера в решающем матче чемпионата мира стало крупнейшим с 1993 года.