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В ЛНР заявили о завершении освобождения территории республики

Глава ЛНР Пасечник заявил, что освобождение территории республики подходит к завершению
Леонид Пасечник

Леонид Пасечник. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Освобождение территории Луганской народной республики (ЛНР) подходит к завершению. Об этом ее глава Леонид Пасечник заявил в своем Telegram-канале.

Политик сообщил о прогрессе в освобождении территории народной республики и отметил, что военнослужащие Народной милиции (НМ) ЛНР и Вооруженных сил (ВС) России «ежедневно показывают истинные примеры мужества и героизма, рискуя жизнью за мирное будущее Отечества».

Ранее подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что территория предприятия «Азот» в Северодонецке перешла под полный контроль сил республики. До этого официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что подразделения НМ ЛНР при поддержке ВС РФ освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино.

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Алевтина Запольская
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