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В ЛНР сообщили о полном контроле над территорией «Азота»

Подполковник НМ Марочко сообщил о полном контроле сил ЛНР и России над территорией «Азота»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Территория предприятия «Азот» в Северодонецке перешла под полный контроль Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) и Вооружённых сил (ВС) России. Об этом сообщил подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко, передает «Интерфакс».

Он уточнил, что в настоящий момент проводятся разминирование и расчистка территории предприятия, а также проверка всех подвальных помещений.

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Алевтина Запольская
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