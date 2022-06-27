С завода «Азот» эвакуировали более 500 мирных жителей

Народная милиция ЛНР заявила об эвакуации 500 жителей из промзоны «Азота» в Северодонецке

С территории завода «Азот» в Северодонецке эвакуированы более 500 мирных жителей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

В ведомстве рассказали, что эвакуация мирных граждан с территории предприятия продолжается. За очередную поездку на «Азот» 26 июня НМ ЛНР удалось забрать более 500 человек.

Мирные жители начали выходить с территории комбината 11 июня. Позже стало известно об открытии гуманитарного коридора, однако договоренности с украинской стороной не были достигнуты из-за отказа Киева прекратить огонь.

Позже стало известно, что «Азот» покинули около 450 человек, среди которых есть дети.