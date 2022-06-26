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С комбината «Азот» в Северодонецке эвакуированы 250 человек вместе с детьми

Посол ЛНР в РФ сообщил об эвакуации 250 человек с комбината «Азот» в Северодонецке

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

В Северодонецке с территории комбината «Азот» эвакуированы еще около 250 человек, среди которых есть дети. Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По его словам, накануне, 25 июня, бойцы Народной милиции вывели 200 мирных жителей с предприятия.

Ранее Мирошник сообщил о том, что эвакуацию людей с территории завода «Азот» пришлось приостановить, поскольку военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили обстрел промышленной зоны. Отмечалось, что все временно вынужденные остаться на территории завода мирные жители находятся в безопасности.

Позже посол заявил, что люди, вышедшие из убежищ на территории завода «Азот», сообщили об оставшихся на предприятии сотнях мирных жителей. Он добавил, что на территории предприятия установлено много ловушек и растяжек, с которыми работают саперы ЛНР.

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Любовь Ширижик
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