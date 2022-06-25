Эвакуацию с «Азота» приостановили из-за обстрелов ВСУ

Эвакуацию с территории завода «Азот» в Северодонецке приостановили из-за обстрелов ВСУ

Источник в Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) рассказал ТАСС, что эвакуацию людей с территории завода «Азот» в Северодонецке пришлось приостановить, поскольку военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили обстрел промышленной зоны.

«Эвакуация из "Азота" временно приостановилась из-за обстрела ВСУ», — заявил он.

Собеседник агентства также добавил, что все временно вынужденные остаться на территории завода находятся в безопасности и им доставили питание и лекарства.

Ранее Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) заявила, что боевики националистического батальона «Айдар» насиловали удерживаемых на заводе «Азот» заложниц. Отмечается, что в настоящее время пострадавшие находятся в безопасном месте и получают медицинскую и психологическую помощь. Некоторым из них понадобится долгий курс реабилитации.