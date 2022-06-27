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Онкологи подсказали способ определить рак кожи на вид

Онкологи Cancer Research: проявления рака кожи могут чесаться и кровоточить

Фото: Shutterstock

Онкологи из крупнейшей в мире независимой организация по исследованию рака Cancer Research (Великобритания) подсказали способ определить рак кожи на вид. Список признаков они опубликовали на своем сайте.

Одним из симптомов меланомы является внезапное появление новой родинки или перерождение старой, уточняют онкологи. Кроме того, меланома может выглядеть как плоское красное шелушащееся пятно или перерождаться в безболезненную язву, предупредили врачи. При этом рак кожи бывает и других видов: так, кожа в местах проявления базальноклеточного рака, по словам специалистов, может быть гладкой и блестящей, иметь восковой отблеск, быть твердой и красной, чесаться, кровоточить, долго не заживать, шелушится.

Еще один вид рака кожи — плоскоклеточный — это рак клеток-кератиноцитов во внешнем слое кожи, развивающийся на лице, шее, залысинах, руках, задней части рук, нижней части ног. При нем, описывают онкологи, опухоль на коже может быть чешуйчатой, с твердой головкой, приподнятой над поверхностью кожи, мягкой и кровоточащей.

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Около 75 процентов видов рака кожи медленно растут и почти не распространяются на другие части тела, а также хорошо излечимы при диагностике на ранних стадиях, обнадеживают врачи.

Ранее Гетин Уильямс, доктор медицинских наук назвал основные факторы риска, провоцирующие развитие колоректального рака. Врач отметил, что есть определенные факторы возникновения колоректального рака, на которые нельзя повлиять и которые нельзя изменить.

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Александра Лисица
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