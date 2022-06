Врач назвал провоцирующие развитие колоректального рака факторы риска

ETNT: сидячий образ жизни и вредные привычки могут вызвать развитие колоректального рака

Гетин Уильямс, доктор медицинских наук назвал основные факторы риска, провоцирующие развитие колоректального рака. Об этом сообщает издание Eat This Not That! (ETNT).

Врач отметил, что есть определенные факторы возникновения колоректального рака, на которые нельзя повлиять и которые нельзя изменить. К ним относятся возраст старше 50, генетическая предрасположенность, национальность (люди с африканскими и еврейскими корнями имеют большую склонность к заболеванию), наличие хронических заболеваний, таких как воспаление толстой кишки, язвенный колит или болезнь Крона. Но есть и другие факторы, на которые можно повлиять, чтобы защитить себя от опасного заболевания, уточнил эксперт. (В английском языке термин «колоректальный рак» охватывает рак прямой и толстой кишки, в том числе лимфому толстого кишечника, в то время как в русском — только злокачественное новообразование толстого кишечника. При чтении этой новости стоит придерживаться английской трактовки термина, — прим. «Ленты.ру»).

К одним из таких факторов, по мнению специалиста, можно отнести сидячий образ жизни и вредные привычки. Отсутствие активности или гиподинамия могут привести к различным воспалительным процессам и ожирению. А ожирение или избыточный вес повышают значительно риск развития колоректального рака, объяснил врач.

Что касается вредных привычек, то специалист отметил, что чрезмерное употребление алкоголя, курение и злоупотребление вредной пищей, большим количеством красного или обработанного мяса, а также прочими богатыми жирами и калориями продуктами при низком содержанием фруктов и овощей в рационе могут спровоцировать развитие опасного заболевания.

Врач обратил внимание, что длительное (более шести месяцев) применение антибиотиков также может увеличить риск развития колоректального рака. Он уточнил, что это может быть связано с воздействием антибиотиков на естественные кишечные бактерии или кишечный микробиом.

Люди, перенесшие лучевую терапию брюшной полости или таза при лечении другого вида рака, также имеют повышенный риск развития колоректального рака в дальнейшем, объяснил эксперт.

В заключение эксперт отметил, что люди, входящие в группу риска, должны проконсультироваться со своим врачом, сдать необходимые анализы и сделать скрининговые тесты, которые помогут выявить предраковые полипы и вовремя их удалить.

Также он порекомендовал в целях профилактики отказаться от курения, ограничить потребление алкоголя, поддерживать здоровый вес, не забывать про физическую активность и придерживаться диеты с высоким содержанием клетчатки.

Ранее врач-онколог, врач-гематолог, руководитель онкологического центра «СМ-Клиника» Александр Серяков перечислил виды вирусов, которые могут вызвать рак. По его словам, вирусная инфекция может спровоцировать рак шейки матки, карциному Меркеля и другие заболевания.