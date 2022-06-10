Врач перечислил вызывающие рак виды вирусов

Онколог Серяков предупредил, что вирусы могут спровоцировать рак шейки матки

Врач-онколог, врач-гематолог, врач-радиолог высшей категории, доктор медицинских наук, руководитель онкологического центра «СМ-Клиника» Александр Серяков перечислил виды вирусов, которые могут вызвать рак. В разговоре с «Лентой.ру» он предупредил, что вирусная инфекция может спровоцировать рак шейки матки, карциному Меркеля и другие заболевания.

ВПЧ и рак шейки матки

Александр Серяков обратил внимание на то, что вирус папилломы человека (ВПЧ) является самым распространенным в мире вирусом, передающимся половым путем. Именно он может вызывать рак шейки матки — опасное заболевание органов женской репродуктивной системы.

«Поэтому женщинам и девушкам так важно беречь себя: заниматься защищенным сексом, регулярно делать тест Папаниколау (ПАП-тест) у гинеколога и обязательно вакцинироваться, если этого еще не сделали. В идеале делать прививку нужно до начала половой жизни, но она показана также до 26 лет. При этом есть исследования, которые доказали, что для женщин вакцинация будет небесполезна и до 45 лет. А если вы знаете о своих генетических рисках (когда кто-то из близких родственников болел раком шейки матки), обязательно поговорите с онкологом о возможности генетического тестирования», — объяснил Серяков.

По его словам, если соблюдать «меры предосторожности», можно защититься от рака шейки матки. С распространением ПАП-тестов смертность от него снизилась на 70 процентов. Вакцинация, в свою очередь, сегодня предотвращает до 80 процентов случаев рака шейки матки, уточнил врач.

Карцинома Меркеля и лимфома Беркитта

Карцинома Меркеля — еще один типа рака кожи, который появляется вследствие заражения организма полиомавирусом клеток Меркеля, отметил эксперт. «Этот вирус был открыт в 2008 году и назван в честь немецкого анатома Фридриха Зигмунда Меркеля, описавшего карциному еще в 1875 году», — уточнил Серяков.

Врач обратил внимание, что заражение онкогенными вирусами бывает вызвано ослабленным иммунитетом, факторами окружающей среды и мутациями клеток хозяина, а один тип вирусов может вызывать различные типы рака. Так, вирус Эпштейна-Барр, по его словам, связан с лимфомой Беркитта и другими видами лимфом.

Это одно из наиболее агрессивных, но, к счастью, достаточно редко встречающихся заболеваний крови и кроветворных органов. Вирус Эпштейна-Барр, один из самых изученных онковирусов, так как открыли его в 1964 году, может изменять генетический код клеток и стать фактором риска для ряда пациентов Александр Серяков врач-онколог, врач-гематолог, врач-радиолог высшей категории, д.м.н., руководитель онкологического центра «СМ-Клиника»

Гепатит и рак

Согласно данным эксперта, вирус гепатита В является третьей ведущей причиной смерти от рака во всем мире: он может встраиваться в геном человека и воспроизводить себя в клетках печени, тем самым увеличивая канцерогенную активность внутри организма. Вирус гепатита С при этом — наиболее распространенная причина гепатоцеллюлярной карциномы, уточняет Серяков. Однако он в отличие от вируса гепатита В не может интегрироваться в геном, так что от заражения до серьезных генетических изменений может пройти от 20 до 40 лет, пояснил он.

«При этом следует помнить, что любой онкогенный вирус не может привести к развитию перечисленных онкологических заболеваний быстро. Для этого, как правило, требуется пять-десять и более лет. Это важно, так как сегодня у нас есть такие возможности диагностики и лечения, которых не было раньше. И также мы имеем огромный массив профилактической информации, которая дает возможность если не защититься от онкогенных вирусов, то попытаться их вылечить. Главное — знать о правилах защиты и сразу идти к врачу, чтобы не запускать ситуацию», — подытожил Серяков.

Ранее Марина Секачева, доктор медицинских наук, профессор, директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета, назвала россиянам популярные продукты, повышающие риск развития некоторых видов рака.