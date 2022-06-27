Разработаны роботы-светлячки для помощи в спасательных операциях

В MIT разработали робота-светлячка с подсветкой для помощи в спасательных операциях

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) разработали крошечных роботов-светлячков для помощи в поисково-спасательных операциях. Выводы работы описаны в журнале IEEE Robotics and Automation Letters.

Небольшие летающие устройства были созданы в конце прошлого года, однако модификацию и внедрение подсветки с люминесцентным светом смогли реализовать только недавно. Осуществлять полет светлячки могут с помощью сокращения искусственных мышц, которые имитируют взмахи крыльев насекомых.

Как уточняется, роботы весят чуть больше обычной канцелярской скрепки и обладают способностью светиться во время полета. Благодаря световому излучению роботы могут общаться между собой, передавая различные сообщения, а также отправлять информацию операторам. Планируется, что устройства будут находить выживших в обрушившихся зданиях, а затем передавать сигнал спасателям. В дальнейшем специалисты хотят оптимизировать систему отслеживания движения, чтобы она позволяла следить за роботами в реальном времени.

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