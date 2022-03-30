Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В Помпеях для патрулирования взяли на службу робота-собаку

В Помпеях взяли на службу для охраны робота-собаку Spot от компании Boston Dynamics

Кадр: Pompeii / YouTube

Администрация археологического комплекса Помпеи (Италия) взяла на службу робота-собаку Spot от компании-производителя Boston Dynamics для патрулирования в ночное время. Об этом сообщает Daily Mail.

Как уточняется, робота планируют использовать вместо охранников для осмотра улиц древнего города. С помощью камер и датчиков робот будет транслировать видеоизображения на сайт комплекса. Кроме того, Spot планируют отправлять в вырытые расхитителями туннели, которые опасны для доступа сотрудников Помпеи.

Материалы по теме:
На новой волне. Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
На новой волне.Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
12 ноября
Место притяжения. Как интернет-торговля сделает жизнь миллионов людей лучше и поможет экономить
Место притяжения.Как интернет-торговля сделает жизнь миллионов людей лучше и поможет экономить
7 декабря

Робот способен проникать даже в небольшие пространства, собирать и записывать данные.

В марте 2022 года нью-йоркские пожарные также взяли на службу собак-роботов Spot, которые будут участвовать в поисково-спасательных операциях. Стоимость закупки составила около 75 тысяч долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Мединский заявил о согласии Украины на отказ от вступления в НАТО
Россиянин забил до смерти угрожавшего его дочери и внучке мужчину
Конкурент IKEA окончательно уйдет из России
Соведущий Малышевой прокомментировал слух о закрытии передачи «Жить здорово!»
Центробанк рекомендовал банкам иметь несколько курсов рубля
Россия заявила о новой основе миропорядка
Спросу на ипотеку в России предрекли резкий рост
Центризбирком отчитался о степени защиты цифровых сервисов от хакерских атак
Описан климат Марса в древности
Рост цен в Германии поставил 40-летний рекорд
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.