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Нью-йоркские пожарные взяли на службу собаку-робота

Департамент пожарных Нью-Йорка закупил для участия в спасательных операциях собак-роботов

Фото: Mike Blake / Reuters

Департамент пожарных Нью-Йорка взял на службу собак-роботов от компании Boston Dynamics, которые будут участвовать в поисково-спасательных операциях. Стоимость такой закупки составила около 75 тысяч долларов. Об этом сообщает The New York Times.

Spot был представлен впервые в 2016 году. Это небольшой четвероногий робот весом 25 или 30 килограммов в зависимости от того, подключена ли к нему дополнительная рука. Он оборудован множеством проприоцептивных датчиков, камерами, имеет волновой твердотельный гироскоп. Разработчики уверяют, что Spot полностью электрический и может работать около 90 минут на батарее. Кроме того, в компании отметили, что это самый тихий из построенных ими подобных устройств. Роботы-собаки будут управляться оператором, а также собирать фотографии и видео с мест происшествий.

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Ранее компания Boston Dynamic разорвала контракт с нью-йоркским Департаментом полиции (NYPD) из-за сомнений сотрудников правоохранительных органов в конфиденциальности разработки. Однако скепсис относительно информационной безопасности роботов были не только у сотрудников полиции. Юрист из Юридической школы Нью-Йоркского университета Альберт Фокс Кан в разговоре с The New York Times также выразил свою озабоченность использованием в будущем собранных роботом данных. Он считает, что даже если сомнения в утечке данных возникли однократно, то велика вероятность повторения этой ситуации.

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Елена Апазиди
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