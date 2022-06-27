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Двух поклонниц Юрия Шатунова госпитализировали с похорон певца

Две поклонницы Юрия Шатунова попали в больницу после похорон певца

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Двух поклонниц Юрия Шатунова госпитализировали с похорон певца, которые проходили 26 июня на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Фанатки попали в больницу, так как перегрелись на солнце. Сначала госпитализация потребовалась 48-летней женщине, которая обратилась к медикам дежурившей скорой помощи и пожаловалась на головную боль. У нее заподозрили солнечный удар и отвезли в больницу №71. Через несколько часов там оказалась и 44-летняя поклонница, которая во время похорон упала в обморок.

23 июня Юрий Шатунов скончался в Москве в возрасте 48 лет. Причиной смерти певца стал обширный инфаркт. На церемонию прощания с музыкантом пришли сотни поклонников. Позже стало известно, что часть праха бывшего солиста «Ласкового мая» захоронят в Германии.

Юрий Шатунов родился в Башкирской АССР в 1973 году. Его родители развелись, когда ему было три года, а в 11 лет его мать умерла. Подростковые годы он провел в детском доме, где познакомился с Сергеем Кузнецовым, руководителем кружка самодеятельности, — с этого момента началась история группы «Ласковый май». Среди главных хитов коллектива — «Белые розы», «Лето», «Седая ночь», «Пусть будет ночь», «Тающий снег».

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Евгений Шульгин
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