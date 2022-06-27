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Врач рассказала россиянам о последствиях чрезмерного употребления соли

Диетолог Соломатина заявила, что соль задерживает жидкость в организме и вызывает отеки

Фото: Viktor Gritsuk / Globallookpress.com

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала россиянам о последствиях чрезмерного употребления соли. В интервью для радио Sputnik она объяснила, как избыток соленого в рационе вызывает отеки и провоцирует проблемы с давлением.

Соломатина отмечает, что, когда человек ест большое количество соленой пищи, его кровь сгущается, течет хуже, из-за чего менее эффективно питает головной мозг и сердце. Из-за этого, по ее словам, человек может испытывать слабость, снижение работоспособности, проблемы с концентрацией и раздражительность.

Помимо этого, предупреждает диетолог, соль задерживает жидкость в организме, из-за чего повышается артериальное давление и возникают отеки, которые могут быть причиной увеличения веса. «По утрам могут быть мешки под глазами. Допустим, невозможно влезть в обувь, она будет казаться маленькой, что нога вроде как выросла. Или кольцо невозможно надеть, либо на коже остается полоска от носков», — привела возможные проблемы из-за отеков Соломатина.

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Врач также напомнила россиянам оптимальную норму соли в день, установленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Для обычных людей рекомендуется не более пяти граммов в день, а для гипертоников норма еще меньше — всего три грамма в день. В заключение эксперт дополнила, что стоит учитывать не только соль, употребленную в чистом виде, но и скрытую в продуктах, например, в колбасе, соусах и даже хлебе.

До этого диетолог назвала пять вкусных продуктов для борьбы с воспалительными процессами. По словам Молли Хембри, клюква, апельсины, черника и другие фрукты обладают противовоспалительным эффектом.

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Елена Матвиенко
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