Диетолог назвала пять вкусных продуктов для борьбы с воспалительными процессами

Диетолог Хембри: надо есть больше клюквы для борьбы с воспалительными процессами

Диетолог Молли Хембри назвала пять вкусных продуктов, предотвращающих воспалительные процессы в организме, которые могут стать причиной серьезных заболеваний. О том, как фрукты и ягоды помогают здоровью, она рассказала изданию Eat This, Not That.

Хембри отметила, что одним из методов защиты от возникновения очагов воспаления внутри организма является диета из множества овощей и фруктов, орехов и семян, богатая питательными веществами. Однако если придерживается ее не получается, стоит включить в рацион хотя бы пять самых, на ее взгляд, эффективных в борьбе с воспалениями продуктов.

Диетолог призвала есть больше клюквы, которая имеет высокое содержание биоактивных соединений, связанных с антиоксидантной активностью. «Содержащийся в ягоде флавоноид кверцетин имеет противовоспалительное и противораковые свойства, также сдерживает накопление жировых веществ в артериях», — пояснила она.

Апельсины, по словам эксперта, содержат цитрусовый флавоноид гесперетин, обеспечивающий защиту от воспаленительных процессов в мозге, которые могут привести к нейродегенеративным заболеваниям (болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, боковой амиотрофический склероз и рассеянный склероз).

Черника, больше известная как средство профилактики болезней глаз, обладает противовоспалительным эффектом, который помогает снизить резистентность к инсулину, являющуюся признаком диабета II типа, утверждает Хембри. «Теперь у вас есть еще больше поводов добавить эту вкусную ягоду в свой рацион», — отмечает врач.

Диетолог добавила, что грейпфрут, как и другие цитрусовые, содержит антиоксидант нарингин, подавляющий воспалительные процессы благодаря способности снижать эффективность повреждающих клеток молекул цитокинов. «Грейпфрут также является отличным источником витамина А и витамина С, полезных для иммунитета», — напомнила она.

Врач также призвала включить в рацион клубнику. «Ешьте ее как можно чаще, но теперь зная, что она богата флавоноидом — эллаговой кислотой, обладающей противовоспалительным и антибактериальным действием», — резюмировала эксперт.

Ранее диетолог Полина Королева сообщила, сколько клубники и черешни можно съедать в сутки без вреда для здоровья. По ее словам, суточный максимум сезонных клубники и черешни — 500 граммов.