Перечислены последствия запланированных США новых антироссийских ограничений

Аналитик Рожанковский: новые меры США могут сказаться на работе китайских компаний с РФ

Возможный запрет на приобретение американских технологий странами, которые выступают партнерами России, может быть серьезным, считает управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский. В беседе с «Лентой.ру» экономист оценил угрозу для технологических компаний и перечислил последствия нового антироссийского ограничения США.

Стало известно, что США планируют санкции, предусматривающие внесение в черный список, в отношении компаний, выступающих партнерами России. Поддерживающим Москву предприятиям запретят приобретать американские товары и технологии, что, в том числе, закроет доступ к такой стратегически важной продукции, как полупроводники, следует из заявления на сайте Белого дома.

Это довольно серьезно, на мой взгляд. Новость не очень хорошая Владимир Рожанковский экономист

«Речь идет о тех странах, которые работают в обход санкций с Россией. Ну и наиболее развитыми технологиями обладает Китай. Я думаю, что это может ухудшить перспективы распространения китайских технологий в России», — сказал Рожанковский.

Экономист напомнил, что Китай ранее уже сталкивался с противостоянием США — «была довольно неприятная история Huawei». США ввели санкции против компании в мае 2019 года. После этого Huawei оказалась отрезана от ключевых американских технологий, а именно передовых полупроводников, необходимых для ее смартфонов.

«Поэтому они примерно знают и понимают, какая может быть реакция США, если Китай будет искать пути взаимодействия с Россией», — считает он.

Рожанковский сообщил, что известно об окончательном решении США будет в ближайший месяц. «В течении минимум двух недель, максимум месяца это может произойти», — заключил экономист.

Ранее Министерство экономики Тайваня (MOEA) запретило экспорт в Россию и Белоруссию чипов с тактовой частотой более 25 МГц. Кроме того, нельзя поставлять микросхемы, у которых более 144 контактов. Также запрещаются импорт отдельных видов литографического оборудования, используемого для изготовления микросхем. Белоруссия попала под ограничения, потому что она может помочь России импортировать такие товары, считают власти Тайваня.