Est-a-Tet: площадь проданных на первичном рынке Москвы квартир сократилась на 5,4%

В 2022 году москвичи бросились покупать более тесные квартиры — с января по май средняя площадь проданного на первичном рынке столицы жилья в массовом сегменте сократилась на 5,4 процента, до 44 квадратных метров. К такому выводу пришли аналитики компании Est-a-Tet в своем исследовании, пишет РБК.

Специалисты отметили, что по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м квартиры уменьшились в размерах в среднем на 13,8 процента. В новостройках бизнес-класса средняя площадь жилья снизилась на 6,5 процента, до 57,5 квадратных метра с начала года, и на 9,4 процента — за год. Обмельчание реализованных квартир аналитики отметили и в элитном сегменте — с начала года их площадь уменьшилась на 3 процента, до 149,7 квадратных метра. Однако по сравнению с маем прошлого года средняя площадь проданного жилья в новостройках такого класса выросла на 19,1 процента.

«Существенное годовое увеличение средней площади в элитном сегменте связано с реализацией крупных лотов свыше 200 квадратных метров. Учитывая, что объем сделок в элитном сегменте невелик, любое приобретение очень крупного или очень мелкого лота оказывает существенное влияние на средние значения», — пояснил директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев.

При этом, по данным аналитиков, в премиальных новостройках средняя площадь квартир стала больше по итогам обоих периодов. С начала года этот показатель вырос на 6,4 процента, до 95,8 квадратных метра, а по сравнению с маем 2021-го — увеличился на 4,2 процента.

Ранее россияне пожаловались на слишком тесные квартиры. Большинство (85 процентов) опрошенных холдингом «Партнер» граждан предпочли бы жить в объектах на 20 квадратных метров больше, чем в среднем предлагают на первичном рынке.