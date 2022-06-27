У черепах выявили уникальный механизм старения

Science: 80 процентов черепах почти не стареют

Ученые из Университета Южной Дании выявили уникальный механизм старения черепах, который не похож на других животных или человеческий. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Science, эти пресмыкающиеся стареют крайне медленно, а в некоторых случаях совсем незначительно.

В ходе работы специалисты проанализировали 52 вида черепах из зоопарков и аквариумов, а также живущих в естественной среде обитания. Оказалось, что 75 процентов подопытных почти не стареют, а у 80 процентов увядание происходит медленнее, чем у современных людей.

Такие результаты демонстрировали преимущественно те испытуемые, которые жили в более благоприятных условиях в зоопарках, чем их сородичи из дикой природы. Однако ученые подчеркнули, что такой механизм старения, не означает то, что черепахи бессмертны, а только то, что “их риск смерти не увеличивается с возрастом, но он все еще больше нуля”. Кроме того, это открытие слабо применимо к людям и другим приматам, поскольку улучшение условий жизни не позволяет им сократить скорость старения.

Ранее специалисты заявили, что отказ от плотного позднего ужина и сокращения дневной калорийности блюд позволяет продлить жизнь на треть.