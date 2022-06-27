Российская гимнастка удивила фанатов растяжкой

Гимнастка Трубникова опубликовала фотографию с отдыха и удивила пользователей сети

Российская гимнастка Дарья Трубникова опубликовала новую фотографию с отдыха, чем удивила пользователей сети. Публикация доступна в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На снимке 19-летняя спортсменка демонстрирует растяжку, закрепившись вниз головой между двумя каменными сооружениями. «Я так часто пропадаю, но так ярко появляюсь», — подписала пост она. В комментариях многие фанаты задались вопросом, как Трубникова сумела выполнить подобное упражнение.

Трубникова является двукратной чемпионкой Юношеских Олимпийских игр, а также двукратной чемпионкой Европы среди юниоров в команде и в упражнении с булавами. На ее счету также победа на чемпионате России в упражнениях с мячом и с лентой.

В декабре 2020-го российская гимнастка Вера Бирюкова продемонстрировала растяжку, впечатлив фанатов в социальной сети. На ролике Бирюкова поддерживала крышку капота автомобиля, подняв ногу выше головы.