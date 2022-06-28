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Из Крыма впервые с 2014 года пустят автобусы в Херсон, Мелитополь и Бердянск

Впервые за восемь лет из Крыма начнут ходить автобусы в Мелитополь, Бердянск и Херсон

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Впервые с 2014 года из Крыма запустят автобусные рейсы в в Херсон, Мелитополь и Бердянск. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Кроме того, из Джанкоя начнут ходить поезда до Херсона и Мелитополя. Стоимость и расписания движения транспорта уже установлены.

«С 1 июля впервые за восемь лет открывается регулярное автобусное и железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями. (...) Купить билеты и на автобус, и на поезд в Крыму можно за рубли, на освобожденных территориях — за рубли и за гривны», — объяснил Аксенов.

Также глава Крыма добавил, что безопасность перевозок будет обеспечивать Росгвардия.

Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион уже технически готов к запуску железнодорожного пассажирского сообщения с Крымом.

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Никита Абрамов
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