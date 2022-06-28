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Находившегося 17 лет в розыске россиянина задержали в столичном метро

На «Баррикадной» задержали бандита, находившего 17 лет в федеральном розыске

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Москве на станции метро «Баррикадная» правоохранители задержали 59-летнего мужчину, которого полиция искала 17 лет. Об этом во вторник, 28 июня, сообщили в столичной пресс-службе ГУ МВД России.

По данным следствия, в 1997 году подозреваемый, находясь в Северной Осетии, вместе со своими знакомыми похитил несовершеннолетнего ребенка. Мужчине также было предъявлено обвинение в бандитизме и вымогательстве денег. Однако в 2004 году ему удалось скрыться от стражей порядка, и он был объявлен в федеральный розыск.

После задержания фигуранта поместили в СИЗО на время следствия.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники уголовного розыска раскрыли убийство 37-летней местной жительницы, совершенное 18 лет назад.

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Екатерина Власова
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