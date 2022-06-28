Microsoft признала проблемы нового браузера

Microsoft исправила проблему с зависанием браузера Edge в режиме Internet Explorer

Microsoft отчиталась об исправлении ошибки, которая приводила к зависанию браузера Edge. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

В заявлении представителей корпорации говорится, что проблемы с бразуером Edge могли появиться после установки обновлений KB5014019, KB5014023 и KB5014021. В компании признали ошибку и отчитались об исправлении неполадок.

Проблема с Edge могла возникать в случае, когда пользователь активировал в браузере режим Internet Explorer. Данный режим позволял использовать функции устаревшего браузера в новой программе. В частности, Edge мог зависнуть при появлении модального диалогового окна window.focus, которое требует от пользователя определенного ответа или действия.

«Обратите внимание, что для автоматического распространения нового исправления на потребительские устройства и корпоративные девайсы может потребоваться до 24 часов», — отметили специалисты Microsoft. По словам журналистов издания, чтобы установить исправляющий ошибку апдейт, нужно перезагрузить компьютер — инсталляция будет завершена в автоматическом режиме.

15 июня Microsoft объявила о закрытии Internet Explorer. В корпорации уточнили, на Windows 11 браузер уже не найти, базовым браузером является Microsoft Edge.