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Десятки заключенных погибли в тюрьме в Колумбии

Caracol Radio: 49 заключенных погибли и 30 пострадали в ходе бунта в тюрьме в Колумбии

Фото: Jesse Winter / Reuters

В Колумбии 49 заключенных погибли и 30 пострадали в ходе бунта в тюрьме. Об этом сообщает местная радиостанция Caracol Radio со ссылкой на главу национальной пенитенциарной службы (INPEC) генерала Тито Кастелланоса.

По словам начальника INPEC, инцидент произошел в ночь на вторник, 28 июня, в пенитенциарном учреждении города Тулуа в департаменте Валье-дель-Каука. Всего в тюрьме содержатся 1267 заключенных. Генерал также отметил, что причины бунта неизвестны.

Президент южноамериканской страны Иван Дуке выразил сожаление о десятках погибших в Тулуа и дал указания провести расследование.

В апреле власти Колумбии заявили о задержании одного из главарей крупнейшего наркокартеля страны Фаусто Паласиоса по кличке Проклятый Патрик. Его обвинили в наркоторговле, вымогательстве и преступном сговоре.

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Виктория Кондратьева
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