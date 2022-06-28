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Интервальное голодание ускорило регенерацию нервов

Nature: интервальное голодание день через день ускорило регенерацию нервов у мышей

Фото: Pixabay

Ученые Имперского колледжа Лондона выяснили, что интервальное голодание может ускорять восстановление поврежденных нервов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В ходе эксперимента с использованием мышей специалисты показали, что кишечные бактерии при голодании увеличивают выработку метаболита, известного как 3-индолпропионовая кислота (IPA). Это вещество необходимо для регенерации нервных волокон, называемых аксонами — нитевидными структурами на концах нервных клеток, которые посылают электрохимические сигналы другим клеткам организма.

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В исследовании оценивалась регенерация нервной ткани у мышей, у которых был хирургически поврежден седалищный нерв, идущий от позвоночника вниз по ноге. Половина животных подвергалась прерывистому голоданию (ели столько, сколько хотели, а затем вообще не ели через день), в то время как другая половина могла есть без каких-либо ограничений. Эти диеты продолжались в течение 10 дней или 30 дней до операции, а восстановление мышей наблюдали в течение 24-72 часов после разрыва нерва.

Оказалось, что длина отросших аксонов была примерно на 50 процентов больше у мышей, которые голодали. У этих животных также обнаружили повышенное содержание специфических веществ, в том числе IPA. Чтобы подтвердить, приводит ли IPA к восстановлению нервов, мышей пролечили антибиотиками, чтобы очистить их кишечник от любых бактерий. После этого им внедрили генетически модифицированные штаммы Clostridium, которые могли или не могли продуцировать IPA.

В том случае, если бактерии не вырабатывают 3-индолпропионовую кислоту и ее почти нет в сыворотке, регенерация нарушается. Это доказывает, что IPA, которая вырабатывается этими бактериями, способна активировать регенерацию поврежденных нервов.

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Александр Еникеев
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