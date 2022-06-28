Политолог назвал плюсы наблюдения за выборами для граждан

Анатолий Гагарин рассказал о совместной работе партий в вопросе наблюдения за выборами

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин прокомментировал итоги заседания координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием. Во время него председатель координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев призвал политические партии заниматься наблюдением на выборах.

«Во-первых, я могу сказать, что сама практика организации общественного контроля и наблюдения, которая уже сложилась последние несколько лет, вот она, безусловно, на мой взгляд, обогащается за счет создания таких общественных штабов, которые работают уже на старте избирательной кампании. Мы понимаем, что, если такая работа организована и она построена в режиме постоянного мониторинга ситуации, реакции на какие-то происходящие события, то это позволяет снять некое напряжение, которое, безусловно, существует на выборах между различными партиями в условиях конкуренции и выяснить свои позиции, провести определенные аргументы в пользу того или иного решения. Это позволяет вести избирательную кампанию цивилизованно и без нарушения каких-либо норм», — отметил он.

Гагарин напомнил, как в прошлом году была организована работа партий, связанная с наблюдением.

«В прошлом году партии встречались на таких площадках при Общественной палате Российской Федерации и в регионах. И, соответственно, там могли обменяться мнениями и построить свою работу в части организации наблюдения на избирательных участках, причем знающие сейчас наблюдатели могут направляться не только в участковом, но территориальные и окружные комиссии. Это позволит, безусловно, контролировать весь процесс, тем более что мы знаем, что в некоторых регионах, практически в большинстве, выборы будут проходить три дня. Это, конечно же, создает определенное напряжение как психологическое, так и технологическое, потому что здесь необходимо контролировать весь процесс. И то, что уже на старте избирательной кампании сейчас создаются такие штабы, я думаю, что это — очень хорошая возможность для того, чтобы общественность получила реальный шанс наблюдать и контролировать выборы», — заявил эксперт.

По словам политолога, такие формы контроля будут востребованы.

«Такие формы общественного контроля, безусловно востребованы. Партии, насколько я знаю, с большим воодушевлением и пониманием относится к такой инициативе, хотят участвовать в работе этих общественных штабов. Я думаю, что эта форма получит поддержку и дальнейшее развитие», — подчеркнул Гагарин.