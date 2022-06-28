Хакеры взломали телефон футболиста и опубликовали его обнаженное фото

Хакеры взломали телефон хавбека сборной Италии Фраттези и опубликовали его обнаженное фото

Полузащитник «Сассуоло» и сборной Италии Давиде Фраттези стал жертвой хакеров. Об этом он сообщил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Злоумышленники взломали телефон хавбека и опубликовали его обнаженный снимок. Фраттези смог удалить пост. «Извините, кто-то взломал мой телефон и выложил это фото. Приношу извинения», — написал футболист.

22-летний Фраттези провел 36 матчей в чемпионате Италии. На его счету четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.

Ранее футболист немецкого «Лейпцига» и сборной Испании Дани Ольмо подвергся разбойному нападению во время отдыха в Валенсии. Преступники набросились на спортсмена на выходе из парикмахерской и украли часы Rolex стоимостью 30 тысяч евро. Брат футболиста пытался помешать грабителям скрыться на автомобиле, получил травму и был вынужден обратиться за помощью к врачам.