Футболист сборной Испании стал жертвой ограбления

Футболиста сборной Испании Дани Ольмо ограбили на 30 тысяч евро во время отдыха в Валенсии

Футболист немецкого «Лейпцига» и сборной Испании Дани Ольмо стал жертвой ограбления. Об этом сообщает Las Provincias.

По информации источника, полузащитник подвергся разбойному нападению во время отдыха в Валенсии. Преступники набросились на спортсмена на выходе из парикмахерской и украли часы Rolex стоимостью 30 тысяч евро. Брат футболиста пытался помешать грабителям скрыться на автомобиле, получил травму и был вынужден обратиться за помощью к врачам.

24-летний футболист является воспитанником «Барселоны». С 2014 по 2020 год он выступал за «Динамо Загреб», после чего перешел в немецкий «Лейпциг». В сезоне-2021/2022 Ольмо провел 30 матчей во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми мячами.

В марте жертвой грабителей стал французский игрок «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. Злоумышленники украли из дома спортсмена золотую медаль за победу на чемпионате мира-2018, а также украшения его матери.