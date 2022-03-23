Футболист «Манчестер Юнайтед» лишился золотой медали чемпионата мира-2018

У футболиста «Манчестер Юнайтед» Поля Погба украли золотую медаль чемпионата мира-2018

Грабители украли у французского футболиста «Манчестер Юнайтед» Поля Погба золотую медаль за победу на чемпионате мира-2018. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что, помимо награды, из дома пропали ювелирные украшения матери спортсмена. Злоумышленники проникли в жилище Погба, когда тот принимал участие в матче Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

Об ограблении Погба сообщалось 17 марта. Известно, что в это время в доме находились дети футболиста и их няня. «Грабители пробыли внутри менее пяти минут, но за это время забрали нечто более ценное, чем все, что было у нас дома, — наше чувство безопасности и защищенности», — заявил футболист.

Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Кроме золота чемпионата мира-2018, в составе сборной Франции футболист выигрывал серебро чемпионата Европы-2016.