Дом футболиста «Манчестер Юнайтед» ограбили во время матча Лиги чемпионов

Игрок «Манчестер Юнайтед» Погба заявил, что его дом ограбили во время матча Лиги чемпионов

Дом футболиста «Манчестер Юнайтед» Поля Погба ограбили во время матча Лиги чемпионов. Об этом игрок сообщил в Twitter.

«Произошел худший кошмар для нашей семьи, когда в наш дом вломились и ограбили его, пока наши дети спали в своей комнате. Грабители пробыли внутри менее пяти минут, но за это время забрали нечто более ценное, чем все, что было у нас дома, — наше чувство безопасности и защищенности», — написал футболист. Он отметил, что инцидент случился во время матча Лиги чемпионов 16 марта, и преступники знали, что в доме никого не будет.

Погба заявил, что готов предложить награду любому, кто обладает важной информацией, и пожелал никому никогда не почувствовать того, что чувствовал он. «В этом мире нет чувства хуже, чем не быть рядом, чтобы защитить своих детей», — поделился футболист.

16 марта «Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги чемпионов. Команда дома проиграла мадридскому «Атлетико» со счетом 0:1 во втором матче 1/8 финала турнира. Первая встреча между клубами завершилась вничью со счетом 1:1.

