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Спорт

Дом футболиста «Манчестер Юнайтед» ограбили во время матча Лиги чемпионов

Игрок «Манчестер Юнайтед» Погба заявил, что его дом ограбили во время матча Лиги чемпионов

Фото: Globallookpress.com

Дом футболиста «Манчестер Юнайтед» Поля Погба ограбили во время матча Лиги чемпионов. Об этом игрок сообщил в Twitter.

«Произошел худший кошмар для нашей семьи, когда в наш дом вломились и ограбили его, пока наши дети спали в своей комнате. Грабители пробыли внутри менее пяти минут, но за это время забрали нечто более ценное, чем все, что было у нас дома, — наше чувство безопасности и защищенности», — написал футболист. Он отметил, что инцидент случился во время матча Лиги чемпионов 16 марта, и преступники знали, что в доме никого не будет.

Погба заявил, что готов предложить награду любому, кто обладает важной информацией, и пожелал никому никогда не почувствовать того, что чувствовал он. «В этом мире нет чувства хуже, чем не быть рядом, чтобы защитить своих детей», — поделился футболист.

16 марта «Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги чемпионов. Команда дома проиграла мадридскому «Атлетико» со счетом 0:1 во втором матче 1/8 финала турнира. Первая встреча между клубами завершилась вничью со счетом 1:1.

Дарья Коршунова
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