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В еще одном районе Крыма ввели режим ЧС

Глава Крыма Аксенов сообщил о введении ЧС в Белогорском районе из-за непогоды

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального масштаба ввели в Белогорском районе Крыма из-за непогоды. Об этом сообщил во вторник, 28 июня, глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

27 июня власти Крыма после ливней ввели режим ЧС в Симферополе и Симферопольском районе.

«Было принято решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации и на территории Белогорского района. С учетом масштабов подтопления сегодня будет подписан указ об объявлении ЧС регионального характера», — пояснил Аксенов.

По его данным, за три дня мощных ливней оказались подтоплены свыше 700 домов в разных муниципалитетах Крыма.

Кроме того, в Горячем Ключе, Крымском, Абинском, Северском, Апшеронском, Мостовском и Лабинском районах до критических отметок поднялся уровень воды в реках. Местные жители устроили на улицах города заплыв на лодках.

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ
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Анна Щербакова
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