Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском городе ввели режим ЧС из-за непогоды

Глава Крыма Аксенов ввел ЧС в Симферополе и Симферопольском районе после ливней

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Глава Крыма Сергей Аксенов ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории города Симферополя и Симферопольского района. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Соответствующий указ будет опубликован на официальном портале местного правительства. «Контроль за выполнением указа возложен на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Игоря Николаевича Михайличенко», — уточнил Аксенов.

Непогода обрушилась на российский регион в воскресенье, 26 июня. Аксенов сообщал, что после обильных дождей сошел сель на территорию санатория «Аю-Даг» в Алуште.

Сильные ливни прошли также в Краснодарском крае. В Горячем Ключе, Крымском, Абинском, Северском, Апшеронском, Мостовском и Лабинском районах до критических отметок поднялся уровень воды в реках. Самая сложная ситуация оказалась в Краснодаре, где подтопило 62 придомовых территории и девять домовладений.

Местные жители устроили заплыв на улицах города заплыв на лодках.

Время роста
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В Германии заподозрили Путина в попытке создать Западу новую ловушку
Россиянам назвали способ борьбы с шумным заведением под окном
В России оценили шансы осужденной в Белоруссии Сапеги на помилование
В Госдуме назвали цель заявлений о дефолте в России
В Совфеде назвали причину заявлений США о дефолте России
Российскому школьнику разорвало половину лица после взрыва электронной сигареты
Российский турист погиб в Аланье в ДТП
Подсчитана разница в зарплатах мужчин и женщин в России
Пленный украинский солдат пожаловался на бросивших его командиров
Кадыров заявил об уничтожении самых опасных бойцов ВСУ в Мариуполе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.