В российском городе ввели режим ЧС из-за непогоды

Глава Крыма Аксенов ввел ЧС в Симферополе и Симферопольском районе после ливней

Глава Крыма Сергей Аксенов ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории города Симферополя и Симферопольского района. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Соответствующий указ будет опубликован на официальном портале местного правительства. «Контроль за выполнением указа возложен на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Игоря Николаевича Михайличенко», — уточнил Аксенов.

Непогода обрушилась на российский регион в воскресенье, 26 июня. Аксенов сообщал, что после обильных дождей сошел сель на территорию санатория «Аю-Даг» в Алуште.

Сильные ливни прошли также в Краснодарском крае. В Горячем Ключе, Крымском, Абинском, Северском, Апшеронском, Мостовском и Лабинском районах до критических отметок поднялся уровень воды в реках. Самая сложная ситуация оказалась в Краснодаре, где подтопило 62 придомовых территории и девять домовладений.

Местные жители устроили заплыв на улицах города заплыв на лодках.