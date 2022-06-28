Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Отдыхающие вытащили акулу из воды ради фотографии

Daily Star: на Сардинии мужчины вытащили акулу из воды ради фотографии

Кадр: Central European News

На итальянском острове Сардиния отдыхавшие на пляже мужчины ради фотографии вытащили на берег акулу, которая заплыла на мелководье. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в середине июня. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как люди собрались вокруг перевернутой на спину акулы, затем один из них оттаскивает ее за хвост подальше от воды. В это время несколько человек снимают рыбу своими телефонами.

Фотографии попали в социальные сети и вызвали споры. По мнению одних, отдыхающие спасли акулу, которая выбросилась на берег. Другие сочли, что это было издевательство над животным.

Материалы по теме:
Нашли стрелочника Люди отстреливают и разделывают животных на глазах у детей. Им все сходит с рук
Нашли стрелочникаЛюди отстреливают и разделывают животных на глазах у детей. Им все сходит с рук
4 апреля 2018
Трагедия лишнего зверя За что жирафа из копенгагенского зоопарка скормили львам
Трагедия лишнего зверяЗа что жирафа из копенгагенского зоопарка скормили львам
13 февраля 2014

Чтобы разобраться в произошедшем, активист по защите прав животных Энрико Рицци нанял юриста. Адвокат Алессио Куджини Боргезе обратил внимание на то, что на снимках акула выглядит пострадавшей. Он пообещал сделать все возможное, чтобы установить личности мужчин и привлечь их к ответственности.

Ранее сообщалось, что на пляже в Севастополе мужчина в присутствии ребенка проявил жестокость по отношению к беззащитному больному дельфину. Животное попала в руки своего мучителя, когда заплыло на мель.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Болгария решила выслать 70 российских дипломатов
Канделаки прокомментировала попадание в санкционный список США
Лолита высмеяла жуликов и возмутилась доверчивостью людей
Президент Таджикистана оценил отношения с Россией
ЦБ европейской страны пошел на внезапный шаг для борьбы с ростом цен
Российским судам разрешили возвращать жалобы с нецензурной лексикой
США остановили следовавший из России танкер с мазутом
В Эстонии обнаружили обезьянью оспу
В Москве на четырех этажах жилого дома загорелись балконы
Диетолог предупредила об опасности лечебного голодания
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.