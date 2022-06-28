Отдыхающие вытащили акулу из воды ради фотографии

Daily Star: на Сардинии мужчины вытащили акулу из воды ради фотографии

На итальянском острове Сардиния отдыхавшие на пляже мужчины ради фотографии вытащили на берег акулу, которая заплыла на мелководье. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в середине июня. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как люди собрались вокруг перевернутой на спину акулы, затем один из них оттаскивает ее за хвост подальше от воды. В это время несколько человек снимают рыбу своими телефонами.

Фотографии попали в социальные сети и вызвали споры. По мнению одних, отдыхающие спасли акулу, которая выбросилась на берег. Другие сочли, что это было издевательство над животным.

Чтобы разобраться в произошедшем, активист по защите прав животных Энрико Рицци нанял юриста. Адвокат Алессио Куджини Боргезе обратил внимание на то, что на снимках акула выглядит пострадавшей. Он пообещал сделать все возможное, чтобы установить личности мужчин и привлечь их к ответственности.

Ранее сообщалось, что на пляже в Севастополе мужчина в присутствии ребенка проявил жестокость по отношению к беззащитному больному дельфину. Животное попала в руки своего мучителя, когда заплыло на мель.