Осужденный на восемь лет за хищение миллиарда рублей экс-глава ФСИН освободился

Экс-глава ФСИН Реймер, осужденный на 8 лет за хищение 1 млрд рублей, вышел из колонии

Бывший директор ФСИН России Александр Реймер, осужденный на восемь лет лишения свободы за хищение одного миллиарда рублей, вышел из колонии. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный детектив».

Он освободился из мест лишения свободы, отсидев полный срок. Реймер неоднократно подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении, но получал отказ. Он отбывал наказание в обычной колонии — не для бывших сотрудников правоохранительных органов. Там экс-глава ФСИН трудился библиотекарем.

Замоскворецкий суд в июне 2017 года приговорил Реймера к восьми годам со штрафом в 800 тысяч рублей. Было установлено, что в 2010-2012 годах он и его заместитель Николай Криволапов похитили из государственной казны бюджетные 1,2 миллиарда рублей. Более 140 миллионов рублей из похищенных денег получил лично Реймер в своем кабинете. Криволапов получил пять лет и восемь месяцев колонии общего режима и 600 тысяч рублей штрафа. Его признали также виновным в незаконном хранении боеприпасов.

Позже Мосгорсуд смягчил приговор, отменив осужденным назначенные по приговору штрафы.

Реймер занимал пост директора тюремного ведомства с 2009 по 2012 год.