Бывшему главному тюремщику России отменили досрочное освобождение

​Калининградский областной суд отменил условно-досрочное освобождение бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера из колонии, где он отбывает наказание за хищение более одного миллиарда рублей. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

25 февраля сообщалось о решении Центрального районного суда Калининграда, который удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) осужденного. Но это постановление было обжаловано прокуратурой и ФСИН, которая является потерпевшей стороной по уголовному делу Реймера.

В мае 2019 года бывший главный тюремщик уже подавал прошение об УДО, но суд ему отказал. Он провел в заключении 5 из 8 лет, назначенных ему за хищение бюджетных средств, выделенных возглавляемому им ведомству на производство электронных браслетов для подследственных.

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Замоскворецкий суд в июне 2017 года вынес приговор Реймеру. Его также оштрафовали на 800 тысяч рублей. Судом было установлено, что в 2010-2012 годах он и его заместитель Николай Криволапов похитили из государственной казны бюджетные 1,2 миллиарда рублей. Более 140 миллионов рублей из похищенных денег получил лично Реймер в своем кабинете.

Криволапов получил пять лет и восемь месяцев колонии общего режима и 600 тысяч рублей штрафа. Его признали также виновным в незаконном хранении боеприпасов.

Позже Мосгорсуд смягчил приговор, отменив осужденным назначенные по приговору штрафы.

Реймер занимал пост директора тюремного ведомства с 2009 по 2012 год.

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