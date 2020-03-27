Силовые структуры
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
В России обновили рекомендации по лечению коронавируса
Россиянин поплатился жизнью за оскорбление жены
В Казахстане разогнали подпольную вечеринку во время карантина
Земле предсказали гибель 40 миллионов человек до конца 2020 года
Ведущая поцеловала Бузову в грудь во время интервью
На Украине тело умершего от коронавируса выбросили на улицу в мешке
Опубликовано видео вечеринки с заразившимся Лещенко и другими звездами
IKEA закроет магазины в Москве из-за коронавируса
ДНР заявила об отказе Украины от обмена пленными
«Победа» приостановит все полеты
Новости партнеров

Бывшему главному тюремщику России отменили досрочное освобождение

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Реймер
Александр Реймер
Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

​Калининградский областной суд отменил условно-досрочное освобождение бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера из колонии, где он отбывает наказание за хищение более одного миллиарда рублей. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

25 февраля сообщалось о решении Центрального районного суда Калининграда, который удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) осужденного. Но это постановление было обжаловано прокуратурой и ФСИН, которая является потерпевшей стороной по уголовному делу Реймера.

В мае 2019 года бывший главный тюремщик уже подавал прошение об УДО, но суд ему отказал. Он провел в заключении 5 из 8 лет, назначенных ему за хищение бюджетных средств, выделенных возглавляемому им ведомству на производство электронных браслетов для подследственных.

Замоскворецкий суд в июне 2017 года вынес приговор Реймеру. Его также оштрафовали на 800 тысяч рублей. Судом было установлено, что в 2010-2012 годах он и его заместитель Николай Криволапов похитили из государственной казны бюджетные 1,2 миллиарда рублей. Более 140 миллионов рублей из похищенных денег получил лично Реймер в своем кабинете.

Криволапов получил пять лет и восемь месяцев колонии общего режима и 600 тысяч рублей штрафа. Его признали также виновным в незаконном хранении боеприпасов.

Позже Мосгорсуд смягчил приговор, отменив осужденным назначенные по приговору штрафы.

Реймер занимал пост директора тюремного ведомства с 2009 по 2012 год.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Суд отменил досрочное освобождение бывшего главы ФСИН Реймера
Бывшего главного тюремщика России отпустили по УДО
Бывший главный тюремщик России вернет родному ведомству два миллиарда рублей
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0325 марта
Адепты секты «Орден Пути»

«Наутро ты мог очнуться распятым»

Россияне стали жертвами мрачной секты. Их поили человеческой кровью и хоронили живьем
15:51Сегодня

Россиянин поплатился жизнью за оскорбление жены

13:36Сегодня

Иностранец надругался над россиянкой в лифте

13:00Сегодня

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Краснодаре

Силовые структуры15:16Сегодня

«Кто-то должен выполнять эту работу»

Четыре года назад в России появилась Росгвардия. Ее сотрудники впервые подвели итоги своей службы
12:00Сегодня

В российском городе появилась «карантинная» полиция

11:44Сегодня

Бывшему главе ракетно-космической корпорации России вменили миллиардный ущерб

10:13Сегодня

Россиян перестанут задерживать за мелкие правонарушения из-за коронавируса

Силовые структуры16:2518 марта

Маски сброшены

Как спекулянты и мошенники зарабатывают миллионы на страхе россиян перед коронавирусом
09:40Сегодня

Задержан принесший газовый баллон и подорвавший дом в Магнитогорске

06:23Сегодня

Россиянин угнал машину со спящим внутри хозяином

20:2526 марта

Обещавший освободить арестанта за пять миллионов рублей следователь попался ФСБ

Россия
Москвичи выстроились в очередь за тестом на коронавирус и попали на видео
«Погибнет еще много людей — это факт»
Почему мир оказался не готов к коронавирусу и как болезнь изменит все вокруг
В регионах России начали закрывать торговые центры по примеру Москвы
В Москве из-за коронавируса закроют магазины, кафе и парки
Власти приняли беспрецендентные меры безопасности. Что нужно знать москвичам?
Москва-река стала чище
Что нужно знать о ситуации с коронавирусом в России
Принятые меры, прогнозы ученых и советы врачей— самое главное о коронавирусе в России
В Петербурге вслед за Москвой закроют все бары и клубы из-за коронавируса
Все материалы
Мир
Макрон назвал коронавирус угрозой для существования Евросоюза
Объяснена причина массового распространения коронавируса в Италии
Трамп объяснил лидерство США по количеству зараженных коронавирусом
«Наши больницы на грани. Мест в реанимации не хватит»
Италия бьет рекорды по смертям от коронавируса. Всеобщий карантин не помогает
Меркель пожаловалась на недостаток живого общения на карантине
Посткарантинный мир
Коронавирус унес в прошлое комфорт и блага глобализации. Какой будет жизнь после пандемии?
Все материалы
Бывший СССР
На Украине депутаты из-за коронавируса провели заседание горсовета во дворе
Голод во время чумы
Украине грозит дефолт. Ее экономика может не пережить пандемию коронавируса
Грузинская церковь назвала преступлением запрет посещать храм из-за коронавируса
«Земля уходит из-под ног»
Коронавирус остановил жизнь в Грузии и уничтожает ее ослабленную экономику
Коронавирус помешал переговорам Украины с Донбассом
Украина. Киев. 9 мая 2017. Во время торжеств у монумента "Родина-мать" по случаю 72-й годовщины Победы над нацизмом. «Приятно объявить себя жертвой»
Почему Украина обвиняет СССР в развязывании Второй мировой войны и требует ответа от России
По всей Украине введут режим ЧС из-за коронавируса
Все материалы
Экономика
Спрос на туалетную бумагу в России вырос наполовину
«Деньги приходилось доставать вместе с крошками»
Россияне не смогли избавиться от наследия 1990-х. Они хранят деньги в пакетах из-под хлеба и макарон
Россиянам объяснили правила похода в магазин во время эпидемии
Путин представил план борьбы с коронавирусом
Выплаты по кредитам отсрочат, а доходы по банковским вкладам обложат налогом
Российский бизнес задумался о сокращении зарплат сотрудникам
Не верой единой
Россияне разочаровались в капитализме. За границей дела не лучше
Экономику Евросоюза защитят от последствий коронавируса за 37 миллиардов евро
Все материалы
Силовые структуры
Бывшему главному тюремщику России отменили досрочное освобождение
Иностранец надругался над россиянкой в лифте
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Краснодаре
В российском городе появилась «карантинная» полиция
Адепты секты «Орден Пути»«Наутро ты мог очнуться распятым»
Россияне стали жертвами мрачной секты. Их поили человеческой кровью и хоронили живьем
Все материалы
Наука и техника
С легкой руки
Huawei выпустила первые флагманы 2020 года
Все материалы
Спорт
Российский боксер рассказал об обстановке в США из-за коронавируса
Как делать ставки на спорт бесплатно — с фрибетами
Лучшие фрибеты за регистрацию без депозита в 2020 году: как получить бесплатную ставку в БК «Олимп»
Боец UFC нокаутировал незнакомца на улице
Олимпийские игры перенесли из-за коронавируса
Окончательное решение по новой дате соревнований пока не принято
«Барселона» принудительно урезала зарплаты игрокам из-за коронавируса
Петтер Нортуг«На холодильнике постер с Путиным на коне»
Король лыжни Петтер Нортуг — о России, издевательствах над соперниками и жизни без спорта
Футболист с необратимым повреждением мозга очнулся после почти трех лет комы
Все материалы
Культура
Жена госпитализированного Игоря Николаева прокомментировала его состояние
«Никогда народ не кинет наша избранная власть»
Выборы, церковь, карантин: почему Шнуров выпускает политические стихи как конвейер?
Украина бросила певицу Maruv в России
Вирусные треки
Коронавирус распространился по планете. Теперь про него поют песни: вот лучшие из них
Главврач больницы в Коммунарке подтвердил заражение Лещенко коронавирусом
Все там будем
Кризисы, болезни и свободная любовь: как сто лет назад предсказали беды современности
Стал известен диагноз госпитализированного в Коммунарке Игоря Николаева
Все материалы
Интернет и СМИ
Собчак рассказала о позаражавшихся коронавирусом от Лещенко звездах шоу-бизнеса
Ящик Пандоры
Как российское телевидение подсело на государственные деньги
Познер предложил очень жестко действовать с беспечными россиянами
Сокрушительный удар
Как коронавирус поставил под угрозу весь интернет
Мужчина опозорил возлюбленную перед ее родителями и был признан нарциссом
Реквием по мечте
Коронавирус добил журнал Playboy. Откровенные обложки, которые мы больше не увидим
Гузеева покинула студию «Давай поженимся!» из-за оскорблений и проклятий невесты
Все материалы
Ценности
Фанатов поразил архивный снимок матери Кейт Миддлтон
Натянули лямку
Для тучных бизнесменов и груди Мадонны: кто придумал подтяжки и почему показывать их было стыдно
Подстриженные в домашних условиях челки стали трендом во время изоляции
Интроверт на троне
Самый тихий диктатор Европы отказывался жить во дворце и считал себя простым профессором
Весившая центнер девушка похудела на 30 килограммов из-за отмененного свидания
Во внешнем виде Кейт Миддлтон разглядели героиню «Секса в большом городе»
«За три месяца ни одного ласкового слова»
Роскошные особняки, яхты и бриллианты: как жила тайная возлюбленная Гитлера
Все материалы
Путешествия
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
«Здесь постоянно хочется совершать безумства»
Как россиянка отправилась в Португалию и познала вкус жизни
Все материалы
Из жизни
Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США
Молли«Секс — хороший способ забыть о болезни»
История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
Больной заразился коронавирусом, рассказал о симптомах и попал в реанимацию
«Раздать все деньги — это отличная идея»
Как уставший от оргий богач пообещал бедным миллиарды, но попал под суд и в сумасшедший дом
Пациент с коронавирусом рассказал о смерти соседей по палате
«Приходилось и траву в поле косить, и бревна таскать»
История россиянки о жизни в Японии, трудолюбии и карантине
Зараженная коронавирусом пенсионерка вышла из комы и победила болезнь
Все материалы
В России сделали самую неудачную копию суперкара McLaren
Дух американской классики в электрическом спорткаре из России
Как расправляет крылья Aviar R67, карбоновый масл-кар на агрегатах Tesla Model S
Дайверы нашли на дне реки коллекцию автомобилей
Колеса для Крепкого орешка
Автомобили, на которых Брюс Уиллис ездил в кино
УАЗ сделал из «Буханки» самосвал
Land Rover Defender 110
Знакомимся, возможно, с самым важным автомобилем в истории Land Rover
Китайский GAC решил продавать в России минивэн
Все материалы
Дом
Богатые россияне сделали выбор между деньгами и недвижимостью
«Самые расторопные постараются поскорее продать квартиры»
Нефть, рубль и коронавирус испытывают рынок жилья. Что ждет его дальше?
Названа средняя стоимость квартиры в Крыму
На осадном положении
Солдаты на улицах и люди в противогазах: как выглядят зараженные коронавирусом города
Российского ветерана упрекнули в «лишних» 40 сантиметрах квартиры
Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина
«Крепкие парни говорили, что будут доить наш дом»
Москвичи вступили в неравный бой с управляющей компанией. Теперь им угрожают расправой
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В Оренбургской области открылся дом культуры
Российский регион реализует шесть крупных инвестпроектов в АПК
Югра первой в России объединит все услуги образования в одном приложении
Все материалы