Бывшего главного тюремщика России отпустили по УДО

Бывшего главу Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России Александра Реймера отпустили по УДО. Решение об условно-досрочном освобождении принял Центральный районный суд Калининграда, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Соответствующее решение было вынесено 20 февраля. Агентство отмечает, что в мае 2019 года суд отказал бывшему главному тюремщику в УДО.

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В июне 2017 года Замоскворецкий суд приговорил Реймера к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей. Судом установлено, что в 2010-2012 годах он и его заместитель Николай Криволапов похитили из государственной казны бюджетные 1,2 миллиарда рублей, выделенные ФСИН для обеспечения ведомства электронными браслетами. Более 140 миллионов рублей из похищенных денег получил лично Реймер в своем кабинете.

Криволапов получил пять лет и восемь месяцев колонии общего режима и 600 тысяч рублей штрафа. Его признали также виновным в незаконном хранении боеприпасов.

Позже Мосгорсуд смягчил приговор, отменив осужденным назначенные по приговору штрафы.

Реймер занимал пост директора тюремного ведомства с 2009 по 2012 год.

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