Бывший главный тюремщик России вернет родному ведомству два миллиарда рублей

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) к бывшему директору ведомства Александру Реймеру и двум фигурантам дела о махинациях с электронными браслетами, в результате которых было похищено более 1,2 миллиарда рублей. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль в среду, 22 августа.

«Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования ФСИН, взыскав с Реймера, Криволапова и Определенова солидарно 2 миллиарда 248 миллионов 971 тысячу рублей в качестве материального ущерба», — сказала представитель суда.

По ее словам, решение суда пока не вступило в законную силу.

В свою очередь адвокаты осужденных заявили, что считают решение несправедливым и оспорят его в Мосгорсуде.

Замоскворецкий суд 14 июня 2017 года приговорил Реймера к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей. Его бывшего заместителя Николая Криволапова осудили на пять лет и восемь месяцев колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей. Директору ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН» Виктору Определенову суд назначил наказание в виде шести лет колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей.

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Они были признаны виновными в особо крупном мошенничестве, а Криволапов еще и в незаконном хранении боеприпасов.

Как установлено судом, в 2010-2012 годах Реймер, Криволапов и Определенов похитили из государственной казны бюджетные 1,2 миллиарда рублей, выделенные ФСИН для обеспечения ведомства электронными браслетами. Более 140 миллионов рублей из похищенных денег получил лично Реймер в своем кабинете.

Позже Мосгорсуд смягчил приговор, отменив осужденным назначенные по приговору штрафы.

Реймер занимал пост директора тюремного ведомства с 2009-го по 2012 год.

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