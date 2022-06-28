Россия запретила въезд членам семьи Байдена

МИД России ввел санкции против 25 американцев, в том числе против членов семьи Байдена

МИД России ввел санкции против 25 американских граждан, в том числе против членов семьи президента США Джо Байдена. Им запретили въезд на российскую территорию. Об этом сообщается в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

«В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, в стоп-лист вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников так называемой группы Макфол — Ермак, которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций», — рассказали в МИД.

В российский стоп-лист, в частности, попала жена американского президента Джилл Байден и его дочь Эшли Байден. Кроме того, под санкции Москвы попал профессор Стэнфордского университета, философ и политолог Фрэнсис Фукуяма.

Ранее сообщалось, что США планируют ввести визовые санкции в отношении 500 российских должностных лиц «за угрозу или нарушение суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины», а также за «подавление инакомыслия в России».