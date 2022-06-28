СКР сообщил детали дела против адвоката Талантова

СКР: адвокат Талантов подозревается в распространении фейков об использовании ВС РФ

Следственный комитет России (СКР) сообщил детали уголовного дела, возбужденного против адвоката Дмитрия Талантова — он подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 28 июня, сообщила представитель управления СКР по Москве Юлия Иванова.

По данным ведомства, в апреле 2022 года подозреваемый, имеющий статус адвоката, на своей странице в соцсети под видом достоверных сообщений опубликовал заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции на Украине. Своими публикациями он дискредитировал ВС РФ, считает следствие.

В пресечении преступления принимали участие не только следователи СКР, но и сотрудники Центра по противодействию экстремизму столичного МВД. Фигурант задержан, по месту его жительства и работы проводятся обыски.

Ранее сообщалось, что в отношении задержанного адвоката Дмитрия Талантова, защищающего советника «Роскосмоса» Ивана Сафронова, завели уголовное дело о дискредитации российской армии. О своем задержании Талантов сообщил в соцсетях.

Мировая история санкций



