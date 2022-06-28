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В отношении адвоката Ивана Сафронова завели дело о дискредитации армии

В отношении задержанного в Удмуртии адвоката Дмитрия Талантова завели уголовное дело

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В отношении задержанного адвоката Дмитрия Талантова, защищающего советника «Роскосмоса» Ивана Сафронова, завели уголовное дело о дискредитации российской армии. Об этом во вторник, 28 июня, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, в рамках возбужденного по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ») УК РФ сотрудниками правоохранительных органов проводятся обыски по месту жительства и работы Талантова. Уголовное дело возбуждено следственным отделом (СКР) Юго-Западного округа Москвы.

Адвокат Дмитрий Талантов сообщил о своем задержании в Республике Удмуртия ранее 28 июня. «Прошу сообщить всем о моем задержании. С трудом пишу, в наручниках», — написал адвокат Ивана Сафронова на своей странице в запрещенной в России социальной сети Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской корпорации Meta).

Дмитрий Талантов является защитником обвиняемого в госизмене советника «Роскосмоса» Ивана Сафронова. По версии ФСБ, Сафронов с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года.

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Владимир Седов
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