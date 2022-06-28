Адвокат Ивана Сафронова Талантов сообщил о своем задержании

Защитник Ивана Сафронова Дмитрий Талантов сообщил в соцсети, что его везут в наручниках

Адвокат Ивана Сафронова Дмитрий Талантов сообщил о своем задержании в Республике Удмуртия. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает ТАСС.

По данным агентства, о своем задержании адвокат сообщил на своей странице в запрещенной в России социальной сети Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской корпорации Meta). По словам Талантова, сотрудники правоохранительных органов везут его в региональное управление Следственного комитета России (СКР).

«Прошу сообщить всем о моем задержании. С трудом пишу, в наручниках», — написал адвокат Ивана Сафронова.

В региональном управлении СКР «Ленте.ру» пояснили, что дела по Талантову в производстве следственного управления нет.

Дмитрий Талантов является защитником обвиняемого в госизмене советника «Роскосмоса» Ивана Сафронова. По версии ФСБ, Сафронов с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года.