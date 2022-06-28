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КГБ Белоруссии внес Тихановского в террористический список

КГБ Белоруссии внес осужденного на 18 лет Тихановского в террористический список

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии внес оппозиционера Сергея Тихановского, осужденного на 18 лет колонии, в террористический список. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что всего в список террористов добавили 23 человека.

В начале июня суд оставил в силе приговор Тихановскому.

14 декабря 2021 года Гомельский суд приговорил оппозиционера к 18 годам колонии усиленного режима. Его признали виновным в подготовке массовых беспорядков в стране, а также в призывах к насилию в отношении представителей власти.

В 2020 году Тихановский попытался принять участие в выборах президента Белоруссии, но Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации. Позже оппозиционера задержали во время одного из пикетов и отправили в СИЗО.

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Варвара Кошечкина
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