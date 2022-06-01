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Суд в Белоруссии оставил в силе приговор Сергею Тихановскому

Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор оппозиционеру Тихановскому
Сергей Тихановский

Сергей Тихановский. Фото: Сергей Холодилин / БелТА / ТАСС

Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор оппозиционеру Сергею Тихановскому, осужденному на 18 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что суд также рассмотрел в апелляционном порядке и оставил в силе приговоры ряду фигурантов дел о массовых беспорядках в Белоруссии. Среди них оппозиционеры Николай Статкевич, Игорь Лосик, а также соратники Тихановского Артем Саков и гражданин России Дмитрий Попов. Таже суд не удовлетворил аппеляцию блогера Владимира Цыгановича.

14 декабря 2021 года Гомельский суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Его признали виновным в подготовке массовых беспорядков в стране, а также призывах к насилию в отношении представителей власти.

В 2020 году Тихановский попытался принять участие в выборах президента Белоруссии, но Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала ему регистрации. Позже оппозиционера задержали во время одного из пикетов и отправили в СИЗО.

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Алевтина Запольская
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